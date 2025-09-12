À la tombée de la nuit Châteauroux
À la tombée de la nuit Châteauroux jeudi 9 juillet 2026.
Châteauroux
À la tombée de la nuit
Le Comptoir Local® de Châteauroux Châteauroux Indre
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-07-23 22:45:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20
Avec les visites A la tombée de la nuit , profitez de la fraîcheur de la fin de journée pour découvrir l’essentiel de la vieille ville de Châteauroux.
Il faut arriver là au soleil couchant écrivait George Sand. À Châteauroux, il n’y a rien de plus vrai. Entre chien & loup, alors que neuf coups sonnent au clocher de Notre-Dame, ouvrez les yeux sur nos ruelles pavées transformées à la nuit tombée. Musardez entre nos vieilles pierres et admirez nos monuments joliment éclairés une fois le soleil couché. Appréciez toute l’originalité de cette visite insolite, comme une invitation à remonter le temps à cette heure où tout est possible ! 8 .
Le Comptoir Local® de Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com
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English :
With the At nightfall tours, take advantage of the coolness of the end of the day to discover the essential of the old town of Châteauroux.
L’événement À la tombée de la nuit Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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