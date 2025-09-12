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À la tombée de la nuit Châteauroux

À la tombée de la nuit Châteauroux

À la tombée de la nuit Châteauroux jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : Le Comptoir Local® de Châteauroux

Ville : 36000 Châteauroux

Département : Indre

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif

Châteauroux

À la tombée de la nuit

Le Comptoir Local® de Châteauroux Châteauroux Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-07-23 22:45:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Avec les visites A la tombée de la nuit , profitez de la fraîcheur de la fin de journée pour découvrir l’essentiel de la vieille ville de Châteauroux.
Il faut arriver là au soleil couchant écrivait George Sand. À Châteauroux, il n’y a rien de plus vrai. Entre chien & loup, alors que neuf coups sonnent au clocher de Notre-Dame, ouvrez les yeux sur nos ruelles pavées transformées à la nuit tombée. Musardez entre nos vieilles pierres et admirez nos monuments joliment éclairés une fois le soleil couché. Appréciez toute l’originalité de cette visite insolite, comme une invitation à remonter le temps à cette heure où tout est possible ! 8  .

Le Comptoir Local® de Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74  accueil@chateauroux-tourisme.com

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English :

With the At nightfall tours, take advantage of the coolness of the end of the day to discover the essential of the old town of Châteauroux.

L’événement À la tombée de la nuit Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme

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