Châteauroux

À la tombée de la nuit

Le Comptoir Local® de Châteauroux Châteauroux Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 21:00:00

fin : 2026-07-23 22:45:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Avec les visites A la tombée de la nuit , profitez de la fraîcheur de la fin de journée pour découvrir l’essentiel de la vieille ville de Châteauroux.

Il faut arriver là au soleil couchant écrivait George Sand. À Châteauroux, il n’y a rien de plus vrai. Entre chien & loup, alors que neuf coups sonnent au clocher de Notre-Dame, ouvrez les yeux sur nos ruelles pavées transformées à la nuit tombée. Musardez entre nos vieilles pierres et admirez nos monuments joliment éclairés une fois le soleil couché. Appréciez toute l’originalité de cette visite insolite, comme une invitation à remonter le temps à cette heure où tout est possible ! 8 .

Le Comptoir Local® de Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

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English :

With the At nightfall tours, take advantage of the coolness of the end of the day to discover the essential of the old town of Châteauroux.

L’événement À la tombée de la nuit Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme