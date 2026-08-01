Informations pratiques

Châteauroux

Darc au quartier Concert

6 Boulevard Blaise Pascal Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-19 18:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Prenez date ! Rendez-vous le 19 août au cœur du quartier Saint-Jacques à Châteauroux pour assister à une soirée festive et gratuite, ouverte à toutes et à tous.

Dans le cadre de DARC au quartier, la culture vient à la rencontre des habitants avec la volonté de partager des moments artistiques au plus près de la vie des quartiers. Une soirée en partenariat avec l’OPAC 36. Au programme Da’Chabada proposera un concert aux sonorités électro swing qui promet de faire vibrer le public ! .

6 Boulevard Blaise Pascal Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

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English :

Mark your calendars! Join us on August 19 in the heart of the Saint-Jacques neighborhood in Châteauroux for a festive, free evening open to everyone.

L’événement Darc au quartier Concert Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Châteauroux Berry Tourisme