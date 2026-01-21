La Marquise aux lettres, Madame de Sévigné Châteauroux
La Marquise aux lettres, Madame de Sévigné Châteauroux samedi 21 février 2026.
La Marquise aux lettres, Madame de Sévigné
41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux
Début : Samedi 2026-02-21
Vivant à la cour du roi Louis XIV, Madame de Sévigné n’a écrit ni recueil, ni maximes, ni fables, ni romans galants ou historiques, mais elle a adressé plus d’un millier de lettres à à son entourage et tout particulièrement à sa fille.
Elles n’étaient pas destinées à être publiées mais sont devenues, après coup, une œuvre littéraire. Découvrez la richesse de sa correspondance à partir des éditions de ses lettres imprimées aux 18ème et 19ème siècles.
36000 Indre Centre-Val de Loire
