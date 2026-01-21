La Marquise aux lettres, Madame de Sévigné

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Vivant à la cour du roi Louis XIV, Madame de Sévigné n’a écrit ni recueil, ni maximes, ni fables, ni romans galants ou historiques, mais elle a adressé plus d’un millier de lettres à à son entourage et tout particulièrement à sa fille.

Elles n’étaient pas destinées à être publiées mais sont devenues, après coup, une œuvre littéraire. Découvrez la richesse de sa correspondance à partir des éditions de ses lettres imprimées aux 18ème et 19ème siècles.

Sur inscription. .

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Médiathèque Équinoxe puts on a show for young and old alike!

L’événement La Marquise aux lettres, Madame de Sévigné Châteauroux a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Châteauroux Berry Tourisme