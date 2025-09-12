Châteauroux

Les apéros au jardin musée Bertrand

2 Rue Descente des Cordeliers Châteauroux Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21 19:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Les apéros au jardin de l’office de tourisme de Châteauroux, c’est l’art de mêler culture et saveurs berrichonnes . Un moment gourmand et convivial, au cœur d’un écrin patrimonial.

Participez à l’Apéro au Jardin au musée Bertrand à Châteauroux une visite conviviale des collections suivie d’une dégustation de produits locaux dans le cadre verdoyant du jardin. Un moment de culture et de gourmandise à partager en toute simplicité ! 8 .

2 Rue Descente des Cordeliers Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

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English :

A staple of Castelroussin summers for years now, our gourmet markets will liven up your July evenings, and coupled with our August garden aperitifs, will offer your insatiable palates an explosion of local flavours! Let’s eat!

L’événement Les apéros au jardin musée Bertrand Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme