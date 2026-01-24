Châteauroux

Festival Darc 2026 Radio Byzance et Sinclair

Place Voltaire Châteauroux Indre

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-12 20:45:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Le festival Darc 2026 vous propose pour la première soirée concert Radio Byzance en première partie et Sinclair !

Inspiré par l’énergie des Sounds Systems Reggae-Dub, Radio Byzance pioche dans une mosaïque d’in- fluences pour produire un son à la croisée des genres et des continents. Les chants et instruments acoustiques du trio se posent sur des productions électros, le tout remixé en live. Chantées en anglais ou en espagnol, les compositions ont également leurs versions , qui font la part belle aux improvisations.

Il est le Monsieur Funk de la chanson française. Sinclair est jeune, beau, excellent musicien, cultive à fond son côté un peu décalé et se moque bien du star system. Depuis quelques années, il fait la pluie et le beau temps sur la scène musicale française. 35 .

Place Voltaire Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74

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English :

The first evening of the Darc 2026 festival features Radio Byzance as opening act and Sinclair!

L’événement Festival Darc 2026 Radio Byzance et Sinclair Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Châteauroux Berry Tourisme