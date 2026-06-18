Festival Darc 2026 SNK et Elmer Food Beat Châteauroux
Festival Darc 2026 SNK et Elmer Food Beat Châteauroux mercredi 12 août 2026.
Châteauroux
Festival Darc 2026 SNK et Elmer Food Beat
Place Voltaire Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12 20:45:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Le festival Darc 2026 vous propose un concert gratuit le 12 août, avec SNK en première partie puis le groupe Elmer Food Beat !
Originaire de l’Indre et de la Creuse, SNK défend un rock terrien, français, populaire et engagé. Entre énergie rock, chanson française, accents reggae, ska et touches celtiques, le quatuor est mené par Oliv, Nicton, Alex et Sylvain. SNK, c’est du rock les pieds dans la terre, le cœur sur scène et les amplis bien ouverts.
C’est en 1986 que commença l’aventure…Et depuis le groupe est toujours heureux sur scène. Qui aurait cru, lorsqu’à Piriac Sur Mer germa l’idée dans les cerveaux malades de Twistos, Vincent et Manou, très vite rejoint par Kelu et Kalou, puis Grand Lolo, amoureux des filles et de la bonne humeur, qu’ils seraint encore là en 2026, toujours énergiques et électriques. Ce sera également le retour du cinquième camarade Kelu . .
Place Voltaire Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire
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English :
The Darc 2026 festival offers a free concert on August 12, with opening act SNK followed by Elmer Food Beat!
L’événement Festival Darc 2026 SNK et Elmer Food Beat Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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