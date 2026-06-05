Châteauroux

Speed’visite l’église Saint-André

Parvis de l’église, rue Saint-Luc Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 17:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-08

Un guide, une mission vous faire découvrir l’histoire d’un lieu emblématique de Châteauroux au cours d’une visite express de 36 minutes. Une visite innovante au nom comme un hommage évident à notre département, pour visiter en s’amusant! L’animation idéale pour tous les visiteurs pressés !

Monument incontournable de Châteauroux avec ses flèches qui dominent la ville, l’église Saint-André est souvent qualifiée, à tort, de cathédrale. Si elle n’en a pas le titre, elle en a pourtant toutes les caractéristiques architecturales et pour cause. Typique de l’art néo-gothique du XIXe siècle, l’église Saint-André a été bâtie sur le modèle des grandes cathédrales du XIIIe siècle. Ses volumes aussi imposants que surprenants ont beaucoup à vous apprendre sur l’impact de la révolution industrielle à Châteauroux?! .

Parvis de l’église, rue Saint-Luc Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

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English :

One guide, one mission: to make you discover the history of an emblematic place of Châteauroux during an express visit of 36 minutes. An innovative tour with a name that is an obvious tribute to our department, to visit while having fun! The ideal animation for all visitors in a hurry!

L’événement Speed’visite l’église Saint-André Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme