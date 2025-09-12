Châteauroux

Les apéros au jardin abbaye de Déols

6 rue de l’Abbaye Châteauroux Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07 19:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Les apéros au jardin de l’office de tourisme de Châteauroux, c’est l’art de mêler culture et saveurs berrichonnes . Un moment gourmand et convivial, au cœur d’un écrin patrimonial.

Participez à l’Apéro au Jardin au sein du cloître de l’abbaye à Déols une visite conviviale de cet extraordinaire site clunisien suivie d’une dégustation de produits locaux dans le cadre verdoyant ducloître. Un moment de culture et de gourmandise à partager en toute simplicité ! 8 .

6 rue de l’Abbaye Châteauroux 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

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English :

châteauroux Tourist Office?s apéros au jardin is the art of blending culture and flavors from the Berry region. A convivial gourmet experience in the heart of a heritage site.

L’événement Les apéros au jardin abbaye de Déols Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme