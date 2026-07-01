En piste ! Châteauroux
vendredi 24 juillet 2026 · Châteauroux
Informations pratiques
Châteauroux
En piste !
Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Cette journée festive du 24 juillet sera l’occasion d’exprimer la nécessité de la présence des artistes dans la vie quotidienne. Le Collectif Compagnies 36 regroupe une vingtaine de compagnies professionnelles du spectacle réparties sur l’ensemble du département de l’Indre, en milieu urbain/rural.
Programme
15h Restitution des ateliers, Bibliothèque
16h30 Ö comme oiseau / Ymankpadar, Salle Édith Piaf
17h La Caravane Juk’Box / Les frères Scopitone
18h Circus Relax / Raoul Relax
19h La Caravane Juk’Box / Les frères Scopitone
20h Ça va péter à la distillerie / Les enfants du tonnerre
21h La Caravane Juk’Box / Les frères Scopitone
22h La dernière scène, projection du Collectif Les Indressables .
Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire
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English :
This festive day on July 24 will be an opportunity to highlight the importance of artists in everyday life. The Collectif Compagnies 36 brings together some twenty professional performing arts companies spread throughout the Indre department, in both urban and rural areas.
L’événement En piste ! Châteauroux a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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