Projection Astérix et Obélix Mission Cléopâtre Châteauroux
Projection Astérix et Obélix Mission Cléopâtre Châteauroux dimanche 19 juillet 2026.
Châteauroux
Projection Astérix et Obélix Mission Cléopâtre
4 Rue Albert 1er Châteauroux Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Numérobis doit construire en trois mois un palais somptueux pour Cléopâtre. Conscient de ses lacunes et du défi à relever, il cherche de l’aide auprès de son vieil ami Panoramix. Le druide fait le voyage en Egypte avec Astérix et Obélix.
Astérix et Obélix Mission Cléopâtre d’Alain Chabat.
France, 2002, 1h45, à partir de 7 ans.
Avec Alain Chabat, Christian Clavier, Monica Bellucci, Gérard Depardieu, Jamel Debbouze .
4 Rue Albert 1er Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 60 18 34
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English :
Film-debate on the film SAUVE WHO CAN by Alexe Poukine, hosted by Groupe Ethique 36
L’événement Projection Astérix et Obélix Mission Cléopâtre Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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