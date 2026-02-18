Roulage indoor Châteauroux
Roulage indoor Châteauroux samedi 14 mars 2026.
Roulage indoor
Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-14 09:00:00
fin : 2026-03-15 17:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Nous vous attendons nombreux, roulages prévues par catégories de véhicules et niveau de pilotage afin que chacun puisse prendre du plaisir sans risque !
Manifestation organisée par le Mini auto sport castelroussin. Ouverture des portes dès 9h samedi matin, fermeture dimanche à 17h.
Disciplines Voitures RC 1/10 (indoor) et 1/28.
Spectateurs bienvenus. .
Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire
