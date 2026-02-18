Roulage indoor

Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14 09:00:00

fin : 2026-03-15 17:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Nous vous attendons nombreux, roulages prévues par catégories de véhicules et niveau de pilotage afin que chacun puisse prendre du plaisir sans risque !

Manifestation organisée par le Mini auto sport castelroussin. Ouverture des portes dès 9h samedi matin, fermeture dimanche à 17h.

Disciplines Voitures RC 1/10 (indoor) et 1/28.

Spectateurs bienvenus. .

English :

L’événement Roulage indoor Châteauroux a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Châteauroux Berry Tourisme