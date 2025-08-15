31ème Marché aux Puces centre village Préty
samedi 15 août 2026 · centre village · Préty
Informations pratiques
Préty
31ème Marché aux Puces
centre village Place de l’église Préty Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Places de l’Église et du Platane, rue Bourgeoise, du Platane et de la Résistance et faubourg Saint-Nicolas.
Parking à 100 m rue Bourgeoise, Foyer Rural
Marché aux Puces traditionnel et convivial au cœur du village, autour de l’Église.
Entrée gratuite visiteurs en grand nombre.
Parkings.
Toilettes.
Exposants 2 € le ml. Pas de réservation.
Météo pas de soucis avec un chapeau et une bâche.
BUFFET, BUVETTE, FRITES.
Édition 2024 90 exposants
Édition 2025 100 exposants .
centre village Place de l’église Préty 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 10 52 84 didier.badet64@gmail.com
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English :
L’événement 31ème Marché aux Puces Préty a été mis à jour le 2026-07-04 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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