31ème Marché aux Puces centre village Préty

Informations pratiques

Préty

31ème Marché aux Puces

centre village Place de l’église Préty Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Places de l’Église et du Platane, rue Bourgeoise, du Platane et de la Résistance et faubourg Saint-Nicolas.

Parking à 100 m rue Bourgeoise, Foyer Rural

Marché aux Puces traditionnel et convivial au cœur du village, autour de l’Église.

Entrée gratuite visiteurs en grand nombre.

Parkings.

Toilettes.

Exposants 2 € le ml. Pas de réservation.

Météo pas de soucis avec un chapeau et une bâche.

BUFFET, BUVETTE, FRITES.

Édition 2024 90 exposants

Édition 2025 100 exposants .

centre village Place de l’église Préty 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 10 52 84 didier.badet64@gmail.com

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English :

L’événement 31ème Marché aux Puces Préty a été mis à jour le 2026-07-04 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II