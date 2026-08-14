Fête du village de Préty centre village Préty
vendredi 14 août 2026 · centre village · Préty
Informations pratiques
Préty
Fête du village de Préty
centre village Place des associations Préty Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
!! ANNULATION !!
Venez profiter de la fête patronale de Préty. Dès 19h, repas républicain. Apportez votre pique-nique et partagez un moment de convivialité. Au programme, feux d’artifice à 22h suivi d’un bal populaire. Buvette sur place. .
centre village Place des associations Préty 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fête du village de Préty
L’événement Fête du village de Préty Préty a été mis à jour le 2026-08-03 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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