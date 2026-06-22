Bligny-sur-Ouche

32e Marché de Noel de Bligny sur Ouche

2 Place de l’Hôtel de Ville Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 14:00:00

fin : 2026-12-12 21:00:00

Date(s) :

2026-12-12 2026-12-13

Tous les ans, le temps d’un week-end, la magie de Noël s’installe à Bligny-sur-Ouche lors du Marché de Noël.

Cette 32 ème édition se déroulera le samedi 12 décembre 2026 de 14h à 21h et dimanche 13 décembre 2026 de 10h à 19h.

Venez flâner parmi la cinquantaine d’exposants et trouver la bonne idée cadeau qui fera plaisir à toute la famille chocolats, escargots, vin d’Alsace et de Bourgogne, artisanat local et artisanat du monde, décorations de Noël, livres, bijoux… Il y en aura pour tous les goûts !

Le Marché de Noël de Bligny-sur-Ouche est reconnu pour sa convivialité et pour la qualité de ses exposants.

Tombola , passage du Père Noel

Buvette, vin chaud , gaufres et crêpes

Tarifs visiteurs Entrée gratuite.

Tarifs exposants voir bulletin d’inscription .

2 Place de l’Hôtel de Ville Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 41 92 68

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English : 32e Marché de Noel de Bligny sur Ouche

L’événement 32e Marché de Noel de Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-06-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)