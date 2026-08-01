Festi’train- Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche

Informations pratiques

Bligny-sur-Ouche

Festi’train- Bligny sur Ouche

1 Allée de la Gare Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 11:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Le festi’train de Bligny-sur-Ouche

Festi’Train 2026 Immersion Historique et Vapeur à la Gare de Bligny-sur-Ouche !

Avis aux amoureux du patrimoine, aux familles en quête d’escapade et aux passionnés de mécanique ancienne le samedi 15 août 2026, la gare de Bligny-sur-Ouche remonte le temps et organise la nouvelle édition de son incontournable Festi’Train ! Une journée festive et passionnante où le cliquetis des rails, l’odeur du charbon et la nostalgie du voyage à l’ancienne rythmeront le cœur de la vallée.

Voyage au Fil de l’Eau sur une Ligne Légendaire

Le clou du spectacle ? L’opportunité rare de prendre place à bord de nos voitures d’époque pour une traversée pittoresque de la région. Vous voyagerez sur l’une des plus anciennes lignes de chemin de fer de France, construite initialement en 1832. Au rythme apaisant du train, laissez-vous porter au travers des paysages préservés de la vallée de l’Ouche pour aller redécouvrir l’histoire et les abords du célèbre Canal de Bourgogne. Un véritable voyage dans le temps qui ravira les petits comme les grands.

Un Convoyage Militaire Inédit avec la 1ère Guerre Mondiale

Cette année, le Festi’Train frappe fort grâce à un partenariat exceptionnel avec l’association des Francs-Tireurs Beaunois. Les visiteurs pourront admirer une reconstitution saisissante un train militaire complet transportant de véritables chars de la Première Guerre mondiale arrimés sur leurs wagons plateformes. Une occasion unique de plonger dans l’histoire logistique et militaire du début du XX siècle.

Modélisme Ferroviaire et Secrets du Dépôt

L’immersion continue une fois les pieds sur terre

Au cœur de la Gare de 1905 Le bâtiment voyageurs centenaire accueillera une impressionnante exposition de modélisme ferroviaire. Des réseaux miniatures minutieusement façonnés s’animeront sous vos yeux, témoignant d’un savoir-faire artisanal bluffant.

Dans les coulisses du Dépôt Les portes du dépôt de la gare s’ouvriront en grand pour révéler les joyaux de notre collection. Vous pourrez approcher au plus près nos locotracteurs historiques et contempler les géantes d’acier nos magnifiques locomotives à vapeur, entretenues avec passion par nos bénévoles.

En gare un véritable appareil photo d’époque sera présent pour vous offrir des photos souvenirs unique.

Informations Pratiques & Rendez-vous

Que vous soyez un mordu d’histoire militaire, un mordu de modélisme ou simplement à la recherche d’une belle sortie en famille au milieu du mois d’août, le Festi’Train est le rendez-vous à ne pas manquer !

Date Samedi 15 août 2026 (Toute la journée)

Lieu Gare historique de Bligny-sur-Ouche

N’oubliez pas vos appareils photo ! Venez partager un moment d’émotion, de convivialité et de passion au cœur du patrimoine ferroviaire bourguignon.

Reservez vos places MAINTENANT .

1 Allée de la Gare Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 17 92 contact@traindelouche.fr

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English : Festi’train- Bligny sur Ouche

L’événement Festi’train- Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-08-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)