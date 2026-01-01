Marché de Bligny-sur-Ouche Bligny-sur-Ouche

Marché de Bligny-sur-Ouche

Place de l’Hôtel de Ville Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or

Début : 2026-01-14 08:00:00

fin : 2026-09-16 12:00:00

2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27

Le marché a lieu tous les mercredis matins.

Chaque 3ème mercredi du mois c’est la foire avec environ 10 commerçants l’hiver et 30 commerçants l’été. Sur la place de l’hôtel de ville. .

Place de l’Hôtel de Ville Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 11 21

