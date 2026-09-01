33 Dogs • IRENE • Ligne10 SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

33 DOGS (22h00)

(Rock psychédélique – Rambouillet, FR)

Les 33 Dogs ne sont pas 33 mais 6. Une petite meute de sacs à puces venant de divers chenils franciliens avec un univers au carrefour entre The Brian Jonestown Massacre, The Dandy Warhols, Black Rebel Motorcycle Club et The Black Angels

Leur dernier album HOUNDS est sorti en avril dernier

Les 3 influences : Dandy Warholds, Brian Jonestown Massacre, Black Angels

https://33dogs.bandcamp.com/

IRENE (21h00)

(Rock alternatif – Paris, FR)

paris, duo, rock en français.

Les 2 influences : Muse & Jack White

https://irenebuzzz.bandcamp.com/album/d-mos

https://youtube.com/@irenebuzzz?si=XERyz7qAbPpjVu2h

LIGNE10 (20h00)

(Pop rock – Paris, FR)

LIGNE10 façonne un folk rock solaire, entre héritage des années 70 et énergie indie pop moderne. Leur musique raconte la jeunesse, les étés électriques, les voyages et la liberté des nuits parisiennes.

Majoritairement chanté en français, leur univers mêle amour, doutes et envie de vivre plus fort. Guitares tranchantes, synthés mélancoliques et énergie lumineuse : embarquez à bord de la LIGNE10 !

Les 3 influences : The Strokes, Royel Otis & Coldplay

https://open.spotify.com/…/5J9zrnaU5UdWioEr75kn88…

https://www.youtube.com/@ligne10band

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Mardi 15 Septembre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Brian Jonestown Massacre, Dandy Warhols, Black Angels

Le mardi 15 septembre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-15T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-16T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-15T19:00:00+02:00_2026-09-15T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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