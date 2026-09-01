33 Dogs • IRENE • Ligne10 SUPERSONIC Paris
mardi 15 septembre 2026 · SUPERSONIC · Paris
Informations pratiques
33 DOGS (22h00)
(Rock psychédélique – Rambouillet, FR)
Les 33 Dogs ne sont pas 33 mais 6. Une petite meute de sacs à puces venant de divers chenils franciliens avec un univers au carrefour entre The Brian Jonestown Massacre, The Dandy Warhols, Black Rebel Motorcycle Club et The Black Angels
Leur dernier album HOUNDS est sorti en avril dernier
Les 3 influences : Dandy Warholds, Brian Jonestown Massacre, Black Angels
https://33dogs.bandcamp.com/
IRENE (21h00)
(Rock alternatif – Paris, FR)
paris, duo, rock en français.
Les 2 influences : Muse & Jack White
https://irenebuzzz.bandcamp.com/album/d-mos
https://youtube.com/@irenebuzzz?si=XERyz7qAbPpjVu2h
LIGNE10 (20h00)
(Pop rock – Paris, FR)
LIGNE10 façonne un folk rock solaire, entre héritage des années 70 et énergie indie pop moderne. Leur musique raconte la jeunesse, les étés électriques, les voyages et la liberté des nuits parisiennes.
Majoritairement chanté en français, leur univers mêle amour, doutes et envie de vivre plus fort. Guitares tranchantes, synthés mélancoliques et énergie lumineuse : embarquez à bord de la LIGNE10 !
Les 3 influences : The Strokes, Royel Otis & Coldplay
https://open.spotify.com/…/5J9zrnaU5UdWioEr75kn88…
https://www.youtube.com/@ligne10band
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Mardi 15 Septembre 2026
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h00
• Happy Hour de 19h à 20h
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
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SUPERSONIC
9 rue Biscornet, 75012 Paris
Métro Bastille (sortie rue de lyon)
Cette soirée plaira aux fans de… Brian Jonestown Massacre, Dandy Warhols, Black Angels
Le mardi 15 septembre 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-15T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-16T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-15T19:00:00+02:00_2026-09-15T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/24RkCtJynP https://fb.me/e/24RkCtJynP
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