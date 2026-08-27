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Stage Découverte de la bijouterie COURONNES Paris

lundi 7 septembre 2026 · COURONNES · Paris

Stage Découverte de la bijouterie COURONNES Paris

Informations pratiques

Début
lundi 7 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
COURONNES
Adresse
66, rue des Couronnes
Ville
75020 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text"><strong>Tarif : </strong>430 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).  </p>

Ce stage vous invite à la découverte de la bijouterie à travers le travail du métal.

Pendentif et bracelet seront réalisés pendant ces quelques jours.

Ce stage de bijouterie propose une initiation complète aux techniques de base du travail du métal.

Au fil de 4 jours, les participants découvrent le sciage, le perçage, le limage, la soudure et les techniques de finition, tout en apprenant à manipuler les outils spécifiques de l’atelier. Après la réalisation d’un pendentif ajouré, ils explorent le martelage et la mise en forme du métal pour concevoir et fabriquer une manchette personnalisée.

Programme stage « Découverte de la bijouterie »
Débutants
Du lundi 07 septembre 2026 au jeudi 10 septembre 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 10h00 à 18h00
payant

Tarif : 430 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).  

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-07T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-10T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-07T10:00:00+02:00_2026-09-07T18:00:00+02:00;2026-09-08T10:00:00+02:00_2026-09-08T18:00:00+02:00;2026-09-09T10:00:00+02:00_2026-09-09T18:00:00+02:00;2026-09-10T10:00:00+02:00_2026-09-10T18:00:00+02:00

COURONNES 66, rue des Couronnes  75020 Paris
https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscriptions@paris-ateliers.org


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