Film « Rita et Crocodile » et sérigraphie aquarelle au cinéma Les 7 Parnassiens Les 7 Parnassiens – Multiciné Paris
jeudi 27 août 2026 · Les 7 Parnassiens - Multiciné · Paris
Informations pratiques
L’artiste Billy viendra avec un visuel de Rita et Crocodile que les tout-petits pourront imprimer et ensuite colorier grâce à de l’encre aquarelle. Et surprise : la feuille se plie pour se transformer en minuscule fanzine !
Une séance avec plein d’autres surprises dans le cadre de la fête de L’Enfance de l’Art – cinéma.
RITA ET CROCODILE
de Siri Melchior – 40 min
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, s’aventure et s’ouvre au monde avec l’aide de son acolyte Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des châtaignes ou bien des myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans la montagne et quand il neige, font des courses de luge ou encore du ski. Ils partent même sur la Lune !! En somme, une amitié entre aventuriers !!
Les tout-petits son invités à participer à un atelier de sérigraphie en lien avec les films qu’ils et elles auront vus… Dès 2 ans !
Le jeudi 27 août 2026
de 15h45 à 16h45
payant
Tarifs habituels du cinéma.
Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-27T18:45:00+02:00
fin : 2026-08-27T19:45:00+02:00
Date(s) : 2026-08-27T15:45:00+02:00_2026-08-27T16:45:00+02:00
Les 7 Parnassiens – Multiciné 98, boulevard du Montparnasse 75014 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/28074243535540120 https://www.facebook.com/events/28074243535540120
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