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Guinguette Latino – Open air 100% musica latina ! Les Lionnes Paris
jeudi 20 août 2026 · Les Lionnes · Paris
Informations pratiques
Guinguette Latino – Open air 100% musica latina ! Les Lionnes Paris Jeudi 20 août, 19h00
Le Bal Tropical de Paname vous donne rendez-vous pour une nouvelle soirée en plein air dédiée aux rythmes les plus chauds d’Amérique latine !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-20T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-20T23:59:00.000+02:00
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Les Lionnes 293 avenue Daumesnil — Paris 12 Paris
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