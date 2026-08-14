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Guinguette Latino – Open air 100% musica latina ! Les Lionnes Paris

jeudi 20 août 2026 · Les Lionnes · Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Lieu
Les Lionnes
Adresse
293 avenue Daumesnil — Paris 12
Ville
Paris

Guinguette Latino – Open air 100% musica latina ! Les Lionnes Paris Jeudi 20 août, 19h00

Le Bal Tropical de Paname vous donne rendez-vous pour une nouvelle soirée en plein air dédiée aux rythmes les plus chauds d’Amérique latine !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-20T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-20T23:59:00.000+02:00

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Les Lionnes 293 avenue Daumesnil — Paris 12 Paris


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