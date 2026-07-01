On révise les chants des oiseaux en webconférence ! Maison Paris Nature Paris

Informations pratiques

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Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

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[Webconférence]



Une webconférence pour réviser (ou apprendre) ensemble le chant de quelques oiseaux présents à Paris.

Le vendredi 14 août 2026

de 14h00 à 15h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-14T17:00:00+02:00

fin : 2026-08-14T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-14T14:00:00+02:00_2026-08-14T15:00:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv



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