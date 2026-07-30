Bal Gratuit Rock 4 Temps moderne des Lionnes Les Lionnes Paris
mercredi 5 août 2026 · Les Lionnes · Paris
Informations pratiques
Bal rock 4 temps moderne des Lionnes
Viens profiter d’une soirée gratuite et en plein air, sous le soleil puis les étoiles pour découvrir le Rock 4 temps moderne ou tout simplement danser dans une ambiance guinguette exceptionnelle.
Tout le monde est convié, que tu saches danser ou pas !
Jamais dansé le Rock 4 Temps Moderne ?
C’est le moment parfait pour te lancer ! On commence par un cours d’initiation gratuit : en une heure, tu repars avec les bases pour t’éclater toute la soirée. Nos profs sont là pour toi, pas de stress !
PROGRAMME
19h30 – 20h30 : Cours d’initiation au Rock 4 Temps Moderne — gratuit, tous niveaux
20h30 – 23h30 : Soirée dansante en plein air
COMMENT VENIR ?
Les Lionnes (Palais de la Porte Dorée), 293 Av. Daumesnil, 75012 Paris
– Métro 8 — station Porte Dorée
– Bus 46 — station Porte Dorée
– Tramway T3 — station Porte Dorée
– Vélib’ : station 12032, 1 place Édouard Renard, 75012
Pas besoin de venir avec un partenaire — tout le monde danse avec tout le monde, c’est l’esprit du bal Rock !
L’entrée est GRATUITE : amène juste ta bonne humeur et tes chaussures confortables
Profitez de l’été pour vous initier au Rock 4 temps moderne, une danse à deux ludique, fun et très facile d’accès, à l’occasion d’une soirée gratuite en plein air aux Lionnes, au Palais de la Porte Dorée !
Le mercredi 05 août 2026
de 19h30 à 23h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-05T22:30:00+02:00
fin : 2026-08-06T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-05T19:30:00+02:00_2026-08-05T23:30:00+02:00
Les Lionnes 293 avenue Daumesnil 75012 Paris
https://rockit.dance/events/2026-08-05-bal-lionnes/ +33189310303 contact@rockit.dance https://www.facebook.com/RockIt.dance https://www.facebook.com/RockIt.dance
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