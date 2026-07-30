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Bal Gratuit Rock 4 Temps moderne des Lionnes Les Lionnes Paris

mercredi 5 août 2026 · Les Lionnes · Paris

Bal Gratuit Rock 4 Temps moderne des Lionnes Les Lionnes Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Lieu
Les Lionnes
Adresse
293 avenue Daumesnil
Ville
75012 Paris
Département
Paris

Bal rock 4 temps moderne des Lionnes

Viens profiter d’une soirée gratuite et en plein air, sous le soleil puis les étoiles pour découvrir le Rock 4 temps moderne ou tout simplement danser dans une ambiance guinguette exceptionnelle.

Tout le monde est convié, que tu saches danser ou pas !

Jamais dansé le Rock 4 Temps Moderne ?

C’est le moment parfait pour te lancer ! On commence par un cours d’initiation gratuit : en une heure, tu repars avec les bases pour t’éclater toute la soirée. Nos profs sont là pour toi, pas de stress !

PROGRAMME
19h30 – 20h30 : Cours d’initiation au Rock 4 Temps Moderne — gratuit, tous niveaux
20h30 – 23h30 : Soirée dansante en plein air

COMMENT VENIR ?
Les Lionnes (Palais de la Porte Dorée), 293 Av. Daumesnil, 75012 Paris
– Métro 8 — station Porte Dorée

– Bus 46 — station Porte Dorée

– Tramway T3 — station Porte Dorée

– Vélib’ : station 12032, 1 place Édouard Renard, 75012

Pas besoin de venir avec un partenaire — tout le monde danse avec tout le monde, c’est l’esprit du bal Rock !

L’entrée est GRATUITE : amène juste ta bonne humeur et tes chaussures confortables

Profitez de l’été pour vous initier au Rock 4 temps moderne, une danse à deux ludique, fun et très facile d’accès, à l’occasion d’une soirée gratuite en plein air aux Lionnes, au Palais de la Porte Dorée !
Le mercredi 05 août 2026
de 19h30 à 23h30
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-05T22:30:00+02:00
fin : 2026-08-06T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-05T19:30:00+02:00_2026-08-05T23:30:00+02:00

Les Lionnes 293 avenue Daumesnil  75012 Paris
https://rockit.dance/events/2026-08-05-bal-lionnes/ +33189310303 contact@rockit.dance https://www.facebook.com/RockIt.dance https://www.facebook.com/RockIt.dance


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