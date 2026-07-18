Concert musical : Agrupación Musical Atlántida de Matamá – Vigo, Espagne Kiosque du Jardin du Luxembourg Paris

Informations pratiques

Ce concert sera réalisé par l’ orchestre d’harmonie « Agrupación Musical Atlántida de Matamá » -de Vigo, Espagne- sous la direction d’Enrique Lorenzo Vila.

Environ 40 personnes se produiront sur scène pour interpréter un répertoire musical varié, adapté à tous les publics. Vous pourrez écouter des morceaux d’ABBA et de Coldplay, ainsi que de la zarzuela et des pasodobles espagnols parmi bien d’autres genres musicaux.

L’ événement sera fait le jeudi 30 juillet 2026, environ de 12 h à 13 heures en plein air, le Kiosque du Jardin du Luxembourg, pour tous les publics avec entrée gratuite.

Contacts: agrupacionmusicalatlantida@gmail.com · +34.690.700.382

Le groupe musical « Agrupación Musical Atlántida de Matamá » (Vigo, Espagne), sous la direction d’Enrique Lorenzo, offrira un concert varié dans le Kiosque du Jardin du Luxembourg adapté à tous les publics.

Le jeudi 30 juillet 2026

de 12h00 à 13h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-30T15:00:00+02:00

fin : 2026-07-30T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-30T12:00:00+02:00_2026-07-30T13:00:00+02:00

Kiosque du Jardin du Luxembourg Senat – 15, rue de Vaugirard 75006 Paris

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