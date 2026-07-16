Atelier jardinage : Herbier – Récolter des plantes et les préparer au séchage, Jardin 21, Paris
samedi 18 juillet 2026 · Jardin 21 · Paris
Informations pratiques
Atelier jardinage : Herbier – Récolter des plantes et les préparer au séchage Samedi 18 juillet, 16h30 Jardin 21 Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T16:30:00+02:00 – 2026-07-18T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-18T16:30:00+02:00 – 2026-07-18T17:30:00+02:00
Partez à la récolte de feuilles au jardin pour débuter votre herbier ou enrichir celui que vous avez déjà. Repartez avec vos trouvailles, qui finiront de sécher chez vous, prêtes à être conservées et admirées ! ✨
Infos pratiques
ఌ Gratuit
Espace Palmeraie du Jardin
Tout public à partir de 7 ans
Possibilité d’inscription sur Eventbrite
Jardin 21 12 rue Ella Fitzgerald 75019 Paris Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France 01 40 36 55 65 https://www.jardin21.fr/ https://www.facebook.com/jardin21paris/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/herbier-recolter-des-plantes-et-les-preparer-au-sechage-tickets-1991976518389?aff=oddtdtcreator&keep_tld=true »}] Le Jardin21, c’est un hâvre de paix loin du tumulte parisien. Situé au bord du canal de l’Ourcq, à cheval entre Paris et Pantin, dans le Parc de la Villette, notre jardin-potager vous accueille du mercredi au dimanche pour des DJs sets, des concerts, des ateliers, le déjeuner, l’apéro, le dîner et plus si affinités ! T(3B) : Ella Fitzgerald ; M(5) : Porte de Pantin ou Hoche ; M(7) : Porte de la Villette ; RER(E) : Gare de Pantin.
Mikhaïl, jardinier, s’occupe avec soin de notre jardin urbain et prévoit divers ateliers qui lient nature et créations tout au long des saisons.
DR
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