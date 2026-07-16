Atelier jardinage : Herbier – Récolter des plantes et les préparer au séchage, Jardin 21, Paris

Informations pratiques

Atelier jardinage : Herbier – Récolter des plantes et les préparer au séchage Samedi 18 juillet, 16h30 Jardin 21 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T16:30:00+02:00 – 2026-07-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-18T16:30:00+02:00 – 2026-07-18T17:30:00+02:00

Partez à la récolte de feuilles au jardin pour débuter votre herbier ou enrichir celui que vous avez déjà. Repartez avec vos trouvailles, qui finiront de sécher chez vous, prêtes à être conservées et admirées ! ✨

Infos pratiques

ఌ Gratuit

Espace Palmeraie du Jardin

Tout public à partir de 7 ans

Possibilité d’inscription sur Eventbrite

Jardin 21 12 rue Ella Fitzgerald 75019 Paris Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France 01 40 36 55 65 https://www.jardin21.fr/ https://www.facebook.com/jardin21paris/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/herbier-recolter-des-plantes-et-les-preparer-au-sechage-tickets-1991976518389?aff=oddtdtcreator&keep_tld=true »}] Le Jardin21, c’est un hâvre de paix loin du tumulte parisien. Situé au bord du canal de l’Ourcq, à cheval entre Paris et Pantin, dans le Parc de la Villette, notre jardin-potager vous accueille du mercredi au dimanche pour des DJs sets, des concerts, des ateliers, le déjeuner, l’apéro, le dîner et plus si affinités ! T(3B) : Ella Fitzgerald ; M(5) : Porte de Pantin ou Hoche ; M(7) : Porte de la Villette ; RER(E) : Gare de Pantin.

Mikhaïl, jardinier, s’occupe avec soin de notre jardin urbain et prévoit divers ateliers qui lient nature et créations tout au long des saisons.

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