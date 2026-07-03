Spectacle familial : Clémentine et Pensée de la forêt La Fabrique de la Solidarité Paris

Informations pratiques

La Fabrique de la Solidarité accueille la compagnie Les Échos des Planches pour deux représentations du spectacle Clémentine et Pensée de la forêt dans le cadre de Paris en Seine 2026.

Dans ce conte écologique, Clémentine voit la forêt de son village disparaître peu à peu après que les arbres ont été coupés. Déterminée à sauver son amie Pensée de la forêt et les animaux qui y vivent, elle entreprend de redonner vie à cet univers menacé. Entre théâtre, musique et interactions avec le public, ce spectacle invite enfants et adultes à découvrir le monde vivant tout en s’amusant.

Informations pratiques

Jeudi 16 juillet

2 créneaux de représentation : de 10h30 à 11h15 et de 14h à 14h45

et de À partir de 3 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Les enfants doivent être Durée : 30 minutes

Gratuit, sur inscription

Merci de vous présenter 15 minutes avant le début de la représentation.

Découvrez un spectacle poétique, musical et interactif qui sensibilise petits et grands à la protection de la nature à travers une aventure imaginaire !

Le jeudi 16 juillet 2026

de 10h30 à 14h45

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-16T13:30:00+02:00

fin : 2026-07-16T17:45:00+02:00

Date(s) : 2026-07-16T10:30:00+02:00_2026-07-16T14:45:00+02:00

La Fabrique de la Solidarité 8 rue de la Banque 75002 Le stationnement pour PMR se situe au n°9 de la rue.Paris

Métro -> 3 : Bourse (Paris) (213m)

Bus -> 29 : Mairie du 2ème / Victoires (Paris) (88m)

Vélib -> Mairie du 2ème (42.71m)

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