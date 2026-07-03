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Spectacle familial : Clémentine et Pensée de la forêt La Fabrique de la Solidarité Paris

jeudi 16 juillet 2026 · La Fabrique de la Solidarité · Paris

Spectacle familial : Clémentine et Pensée de la forêt La Fabrique de la Solidarité Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
La Fabrique de la Solidarité
Adresse
8 rue de la Banque
Ville
75002 Paris
Département
Paris

La Fabrique de la Solidarité accueille la compagnie Les Échos des Planches pour deux représentations du spectacle Clémentine et Pensée de la forêt dans le cadre de Paris en Seine 2026.

Dans ce conte écologique, Clémentine voit la forêt de son village disparaître peu à peu après que les arbres ont été coupés. Déterminée à sauver son amie Pensée de la forêt et les animaux qui y vivent, elle entreprend de redonner vie à cet univers menacé. Entre théâtre, musique et interactions avec le public, ce spectacle invite enfants et adultes à découvrir le monde vivant tout en s’amusant.

Informations pratiques

  • Jeudi 16 juillet
  • 2 créneaux de représentation : de 10h30 à 11h15 et de 14h à 14h45
  • À partir de 3 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
  • Durée : 30 minutes
  • Gratuit, sur inscription

Merci de vous présenter 15 minutes avant le début de la représentation.

Découvrez un spectacle poétique, musical et interactif qui sensibilise petits et grands à la protection de la nature à travers une aventure imaginaire !
Le jeudi 16 juillet 2026
de 10h30 à 14h45
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-16T13:30:00+02:00
fin : 2026-07-16T17:45:00+02:00
Date(s) : 2026-07-16T10:30:00+02:00_2026-07-16T14:45:00+02:00

La Fabrique de la Solidarité 8 rue de la Banque  75002 Le stationnement pour PMR se situe au n°9 de la rue.Paris
Métro -> 3 : Bourse (Paris) (213m)
Bus -> 29 : Mairie du 2ème / Victoires (Paris) (88m)
Vélib -> Mairie du 2ème (42.71m)
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