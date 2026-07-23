Brunch ! Le Moulin à Café Paris

dimanche 26 juillet 2026 · Le Moulin à Café · Paris

Informations pratiques

Venez savourer un brunch fait maison, salé et sucré, avec option VG. Ouvert à tous.tes !

Sans réservation (13€ Tarif adhérent / 16€ non-adhérent / 7€ enfant ).

Les bénévoles du Moulin à Café vous ouvrent leurs portes !

Le dimanche 26 juillet 2026

de 11h00 à 14h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-26T14:00:00+02:00

fin : 2026-07-26T17:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-26T11:00:00+02:00_2026-07-26T14:00:00+02:00

Le Moulin à Café 9 place de la Garenne 75014 Paris

+33140448755 contact@moulin-cafe.org https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14?locale=fr_FR https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14?locale=fr_FR



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