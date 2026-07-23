Brunch ! Le Moulin à Café Paris
dimanche 26 juillet 2026 · Le Moulin à Café · Paris
Informations pratiques
Venez savourer un brunch fait maison, salé et sucré, avec option VG. Ouvert à tous.tes !
Sans réservation (13€ Tarif adhérent / 16€ non-adhérent / 7€ enfant ).
Les bénévoles du Moulin à Café vous ouvrent leurs portes !
Le dimanche 26 juillet 2026
de 11h00 à 14h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-26T14:00:00+02:00
fin : 2026-07-26T17:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-26T11:00:00+02:00_2026-07-26T14:00:00+02:00
Le Moulin à Café 9 place de la Garenne 75014 Paris
+33140448755 contact@moulin-cafe.org https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14?locale=fr_FR https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14?locale=fr_FR
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