Atelier cirque et basket-ball à Paris 20 Parc Aretha Franklin Paris

Informations pratiques

Cet atelier permet la rencontre entre le cirque et la pratique sportive en associant l’acrobatie et le basket.

Lieu et date :

Jeudi 23 juillet

15h – 17h

Parc Aretha Franklin, rue Serpollet — 75020 Paris

Contacts :

Mattia Pastore — 06 66 73 93 21

Ingrid de Reinach — 06 64 71 40 10

Venez participer à notre atelier cirque-basketball, gratuit et ouvert à tous.tes !

Le jeudi 23 juillet 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-23T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-23T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-23T15:00:00+02:00_2026-07-23T17:00:00+02:00

Parc Aretha Franklin rue Serpollet 75020 Paris

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