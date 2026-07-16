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Atelier cirque et basket-ball à Paris 20 Parc Aretha Franklin Paris

jeudi 23 juillet 2026 · Parc Aretha Franklin · Paris

Atelier cirque et basket-ball à Paris 20 Parc Aretha Franklin Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
Parc Aretha Franklin
Adresse
rue Serpollet
Ville
75020 Paris
Département
Paris

Cet atelier permet la rencontre entre le cirque et la pratique sportive en associant l’acrobatie et le basket.

Lieu et date :

Jeudi 23 juillet

15h – 17h

Parc Aretha Franklin, rue Serpollet — 75020 Paris

Contacts :

Mattia Pastore — 06 66 73 93 21
Ingrid de Reinach — 06 64 71 40 10

Venez participer à notre atelier cirque-basketball, gratuit et ouvert à tous.tes !
Le jeudi 23 juillet 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-23T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-23T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-23T15:00:00+02:00_2026-07-23T17:00:00+02:00

Parc Aretha Franklin rue Serpollet  75020 Paris
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