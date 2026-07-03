Informations pratiques

Camille Lacôte viendra échanger avec les enfants et les adultes à l’issue de la projection autour de la question soulevée par le film : « Pourquoi voyage-t-on? ».

Dans le cadre du programme L’Enfance de l’Art – cinéma.

LE VOYAGE DU PRINCE

de Jean-François Laguionie et Xavier Picard – 1h17

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples… Le Prince, guidé par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et fascination cette société pourtant figée et sclérosée. Pendant ce temps, le couple de chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la véracité de leur thèse auparavant rejetée…

À la suite de la projection du film, Camille Lacôte proposera une discussion autour du très beau film d’animation de Jean-François Laguionie et Xavier Picard. Dès 8 ans !

Le jeudi 16 juillet 2026

de 10h15 à 12h00

payant

Tarifs habituels du cinéma.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-16T13:15:00+02:00

fin : 2026-07-16T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-16T10:15:00+02:00_2026-07-16T12:00:00+02:00

Cinéma des cinéastes 7, avenue de Clichy 75017 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/1597629308595903 https://www.facebook.com/events/1597629308595903



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