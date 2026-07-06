Garden Filipino Party x Jardin21 Jardin21 Paris

Informations pratiques

La Garden Filipino Party revient pour sa 3ᵉ édition !

Au programme :

Street food philippine

Live music & DJ set

Jeux & animations

Surprises

L’entrée est GRATUITE, mais pense à prendre ta place via ce lien afin qu’on puisse prévoir assez de food pour tout le monde ❀

✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 21h

✿ Evénement : 13h – 21h

ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ

Venez voyager aux Philippines sans quitter Paris !

Le dimanche 26 juillet 2026

de 13h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-26T16:00:00+02:00

fin : 2026-07-27T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-26T13:00:00+02:00_2026-07-26T21:00:00+02:00

Jardin21 12a, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://www.jardin21.fr/events/festival-vineta-2025 https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://www.facebook.com/jardin21paris/



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