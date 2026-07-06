Garden Filipino Party x Jardin21 Jardin21 Paris
dimanche 26 juillet 2026 · Jardin21 · Paris
Informations pratiques
La Garden Filipino Party revient pour sa 3ᵉ édition !
Au programme :
Street food philippine
Live music & DJ set
Jeux & animations
Surprises
L’entrée est GRATUITE, mais pense à prendre ta place via ce lien afin qu’on puisse prévoir assez de food pour tout le monde ❀
✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 21h
✿ Evénement : 13h – 21h
ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ
Venez voyager aux Philippines sans quitter Paris !
Le dimanche 26 juillet 2026
de 13h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-26T16:00:00+02:00
fin : 2026-07-27T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-26T13:00:00+02:00_2026-07-26T21:00:00+02:00
Jardin21 12a, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
https://www.jardin21.fr/events/festival-vineta-2025 https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://www.facebook.com/jardin21paris/
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