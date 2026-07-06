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Garden Filipino Party x Jardin21 Jardin21 Paris

dimanche 26 juillet 2026 · Jardin21 · Paris

Garden Filipino Party x Jardin21 Jardin21 Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Lieu
Jardin21
Adresse
12a, rue Ella Fitzgerald
Ville
75019 Paris
Département
Paris

La Garden Filipino Party revient pour sa 3ᵉ édition !

Au programme :

Street food philippine

Live music & DJ set

Jeux & animations

Surprises

L’entrée est GRATUITE, mais pense à prendre ta place via ce lien afin qu’on puisse prévoir assez de food pour tout le monde ❀

✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 21h

✿ Evénement : 13h – 21h

ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ

Venez voyager aux Philippines sans quitter Paris !
Le dimanche 26 juillet 2026
de 13h00 à 21h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-26T16:00:00+02:00
fin : 2026-07-27T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-26T13:00:00+02:00_2026-07-26T21:00:00+02:00

Jardin21 12a, rue Ella Fitzgerald  75019 Paris
https://www.jardin21.fr/events/festival-vineta-2025 https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://www.facebook.com/jardin21paris/


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