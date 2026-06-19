Sortie en famille au Zoo de Vincennes Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS jeudi 16 juillet 2026.

Plus besoin de faire des milliers de kilomètres pour

admirer la richesse de notre biodiversité ! Des lions, des éléphants , des

singes… et même une serre tropicale géante ! Pour le plaisir des petits et des

grands ! Prévoir titre de transport pour bus et métro et Pique-nique.

Plus besoin de faire des milliers de kilomètres pour admirer la richesse de notre biodiversité !

Le jeudi 16 juillet 2026

de 10h00 à 18h00

payant

Parents avec enfants : 3€

Public enfants et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-16T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-16T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T18:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36, Quai de la Rapée 75012 PARIS



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