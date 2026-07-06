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Activité | Balade contée dans le parc Martin Luther King Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

jeudi 23 juillet 2026 · Centre Paris Anim’ Mado Robin · Paris

Activité | Balade contée dans le parc Martin Luther King Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
Centre Paris Anim’ Mado Robin
Adresse
84 rue Mstislav Rostropovitch
Ville
75017 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Inscription à l'accueil du Centre<br></p>

Jeudi 23 juillet – 11h – Dans le parc MLK | Dès 3 ans

Pour les enfants à partir de 3 ans, accompagnés d’un adulte

Gratuit sur inscription à l’accueil du Centre ou par téléphone au 01.82.04.02.95

Bienvenue dans le monde des contes et de la magie des belles histoires
Le jeudi 23 juillet 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit

Inscription à l’accueil du Centre

Public enfants. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-23T14:00:00+02:00
fin : 2026-07-23T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-23T11:00:00+02:00_2026-07-23T12:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch  75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin


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