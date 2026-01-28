Stage : Semaine bien-être (à la carte) Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS
Proposées à la carte tout au long de la semaine, ces séances bien-être invitent à explorer différentes pratiques complémentaires : Pilates le lundi, travail du dos (méthode ELDOA Guy Voyer) le mardi, abdos-fessiers le mercredi, stretching le jeudi et Pilates et stretching le vendredi.
Une occasion de prendre soin de son corps, de relâcher les tensions et de retrouver énergie et mobilité, selon ses envies et ses besoins.
Une parenthèse bien-être pour bouger, s’étirer et se ressourcer à son rythme pendant les vacances de printemps
Le vendredi 10 juillet 2026
de 12h00 à 13h00
Le jeudi 09 juillet 2026
de 12h00 à 13h00
Le mercredi 08 juillet 2026
de 12h00 à 13h00
Le mardi 07 juillet 2026
de 12h00 à 13h00
Le lundi 06 juillet 2026
de 12h00 à 13h00
payant
En fonction du Quotient Familial
Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.
Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS
https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour
