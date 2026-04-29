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Balade photo: quels oiseaux au parc Georges Brassens ? Parc Georges Brassens Paris

Balade photo: quels oiseaux au parc Georges Brassens ? Parc Georges Brassens Paris

Balade photo: quels oiseaux au parc Georges Brassens ? Parc Georges Brassens Paris lundi 18 mai 2026.

Lieu : Parc Georges Brassens

Adresse : 103, rue Brancion

Ville : 75015 Paris

Département : Paris

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : lundi 18 mai 2026

Cette balade dans le Parc Georges Brassens vous permettra de voir et photographier les oiseaux qui habitent ce parc au petit matin, à vos oreilles jumelles et appareils photos !

Rendez-vous à l’entrée du Parc au 103, rue Brancion pour cette balade !

Balade photo gratuite: quels oiseaux au Parc Geroges Brassens ?
Vous vous demandez quels oiseaux soit visibles en milieux urbains parisiens ?
Le lundi 18 mai 2026
de 09h30 à 11h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-18T12:30:00+02:00
fin : 2026-05-18T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-18T09:30:00+02:00_2026-05-18T11:30:00+02:00

Parc Georges Brassens 103, rue Brancion  75015 Entrée du parc (Esplanade Sylvia Montfort)Paris
https://gaetanhachette.fr/


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