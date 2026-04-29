Balade photo: quels oiseaux au parc Georges Brassens ? Parc Georges Brassens Paris

Cette balade dans le Parc Georges Brassens vous permettra de voir et photographier les oiseaux qui habitent ce parc au petit matin, à vos oreilles jumelles et appareils photos !

Rendez-vous à l’entrée du Parc au 103, rue Brancion pour cette balade !

Balade photo gratuite: quels oiseaux au Parc Geroges Brassens ?

Vous vous demandez quels oiseaux soit visibles en milieux urbains parisiens ?

Le lundi 18 mai 2026

de 09h30 à 11h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-18T12:30:00+02:00

fin : 2026-05-18T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-18T09:30:00+02:00_2026-05-18T11:30:00+02:00

Parc Georges Brassens 103, rue Brancion 75015 Entrée du parc (Esplanade Sylvia Montfort)Paris

https://gaetanhachette.fr/



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