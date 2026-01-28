La Jam du lundi de François Constantin Le Baiser Salé Paris

Aux percussions et au lead, François entraîne Léo Montana au piano, Felipe Cabrera à la contrebasse et Lukmil Perez Herrera à la batterie dans des rythmes qui dansent, des grooves qui sautent et des improvisations qui éclatent à chaque instant. Les thèmes s’envolent, les solos fusent, et les musiciens se répondent dans une énergie communicative et joyeuse. Des invités qu’on reconnaît dès les premières notes et des surprises à chaque mesure : le mois s’annonce chaud, très chaud. Une heure de concert pour poser le décor, puis la JAM s’emballe et la scène devient un véritable terrain de jeu ouvert à tous, amateurs, pros ou curieux. Une soirée festive, généreuse et résolument vivante où le groove antillais s’impose avec force et liberté

Les Caribéennes de Mai battent leur plein… et avec elles, une série de jams où François Constantin convoque le nec plus ultra de l’esprit et du groove des Antilles.

Le lundi 25 mai 2026

de 21h00 à 23h59

gratuit sous condition Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

