Marius Bojan est un guitariste qui incarne la nouvelle génération du jazz manouche parisien. Il est présent et installé dans la scène actuelle parisienne en se produisant régulièrement dans des clubs de jazz. Il est accompagné par Godefroi Henry qui est un guitariste amoureux du Jazz et de la musique improvisée.

Marius Bojan : guitare

Godefroi Henry : guitare

Tom Guillois : contrebasse

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz manouche — Ce trio né d’un amour inconditionnel du grand guitariste Django Reinhardt et du Quintette du Hot Club de France et emprunt de grands noms de la guitare Jazz tels que Wes Montgomery, Georges Benson, et Pat Metheny vous ferons voyager à travers les grandes œuvres qui ont marqué l’histoire du jazz.

Le dimanche 17 mai 2026

de 17h00 à 18h00

Le dimanche 17 mai 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-17T20:00:00+02:00

fin : 2026-05-17T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-17T15:00:00+02:00_2026-05-17T16:00:00+02:00;2026-05-17T17:00:00+02:00_2026-05-17T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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