Paris 19e : Atelier d’Eveil Musical – Parent/enfant La Casa des Enfants Paris

La Casa des Enfants vous invite à partager un moment de complicité musical avec votre enfant [ de 3 à 6 ans]

Nous sommes tous des musiciens, équipés de cordes vocales, d’un cœur qui bat, et comme les oiseaux, nous chantons quand nous sommes heureux et gazouillons dès le plus jeune âge.

À travers les sons, les rythmes et les instruments, les enfants explorent leur sensibilité musicale et vivent un véritable voyage sonore aux côtés de leur parent.

Participer avec votre enfant à cet atelier d’éveil musical c’est vous immerger dans un bain de sons, rythmes, découvrir l’alphabet musical, jouer avec de vrais instruments, aiguiser votre oreille.

Nous y chantons des chansons du monde entier que nous traduisons, nous vivons leur rythme avec monsieur Métronome, nous le jouons ensuite aux percussions, puis enfin nous découvrons les notes en terminant toujours par une ronde !

Alors n’hésitez plus, rejoignez nous pour une petite parenthèse musicale à partager avec votre enfant.

Un beau voyage musical et une expérience de l’harmonie en groupe à vivre en binôme, avec votre enfant.

Le samedi 30 mai 2026

de 17h45 à 18h30

Le samedi 30 mai 2026

de 16h45 à 17h30

payant

2

sessions :

-de 16h45 à 17h30 (3-4 ans)

-de 17h45 à 18h30 (4-6 ans)

-20€ (binôme adulte*/enfant)

*L’adulte peut être le papa ou la maman, mais aussi mami papi tati tonton grande soeur/frère…

Public adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T20:45:00+02:00

fin : 2026-05-30T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T16:45:00+02:00_2026-05-30T17:30:00+02:00;2026-05-30T17:45:00+02:00_2026-05-30T18:30:00+02:00

La Casa des Enfants 11 allée Darius Milhaud 75019 Allée piétonne au croisement des rues Manin & CriméeParis

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