Dans ma piscine Parvis de la Mairie du 11e Arrdt. PARIS
Dans ma piscine Parvis de la Mairie du 11e Arrdt. PARIS samedi 30 mai 2026.
Dans un
aquarium hexagonal de 2 mètres de haut et 2 mètres de large un jongleur
fabrique des objets éphémères et étranges, auxquels il donne vie en les
manipulant sous l’eau. 7 objets, 7 façons de flotter ou de couler, 7 apnées
pour le public et le jongleur. 7 combats inutiles contre les forces naturelles,
gagnés seulement le temps d’un numéro. Les objets tombent, nous tombons, nous
devons respirer ou sinon nous mourons, mais dans le peu de temps que dure le
spectacle, rien de tout cela ne sera vrai.
En savoir plus sur la compagnie :
Un jongleur dans une piscine, sur le parvis de la mairie du 11e, impossible vous dites ? La compagnie Ea Eo l’a fait ! Dans le cadre de la 30e édition du Festival Onze Bouge, toujours ! venez observer ce moment hors du commun !
Le dimanche 31 mai 2026
de 18h00 à 18h40
Le samedi 30 mai 2026
de 18h00 à 18h40
gratuit
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-31T21:40:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T18:00:00+02:00_2026-05-30T18:40:00+02:00;2026-05-31T18:00:00+02:00_2026-05-31T18:40:00+02:00
Parvis de la Mairie du 11e Arrdt. 12 Place Léon Blum 75011 PARIS
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