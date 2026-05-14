Dans ma piscine Parvis de la Mairie du 11e Arrdt. PARIS

Dans un

aquarium hexagonal de 2 mètres de haut et 2 mètres de large un jongleur

fabrique des objets éphémères et étranges, auxquels il donne vie en les

manipulant sous l’eau. 7 objets, 7 façons de flotter ou de couler, 7 apnées

pour le public et le jongleur. 7 combats inutiles contre les forces naturelles,

gagnés seulement le temps d’un numéro. Les objets tombent, nous tombons, nous

devons respirer ou sinon nous mourons, mais dans le peu de temps que dure le

spectacle, rien de tout cela ne sera vrai.

En savoir plus sur la compagnie :

Un jongleur dans une piscine, sur le parvis de la mairie du 11e, impossible vous dites ? La compagnie Ea Eo l’a fait ! Dans le cadre de la 30e édition du Festival Onze Bouge, toujours ! venez observer ce moment hors du commun !

Le dimanche 31 mai 2026

de 18h00 à 18h40

Le samedi 30 mai 2026

de 18h00 à 18h40

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T21:40:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T18:00:00+02:00_2026-05-30T18:40:00+02:00;2026-05-31T18:00:00+02:00_2026-05-31T18:40:00+02:00

Parvis de la Mairie du 11e Arrdt. 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

https://www.festivalonze.org/ onze@festivalonze.org https://www.facebook.com/onzebouge/ https://www.facebook.com/onzebouge/



Afficher la carte du lieu Parvis de la Mairie du 11e Arrdt. et trouvez le meilleur itinéraire

