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Brunch de jour férié : Oléo Jazz Trio La Bellevilloise Paris

Brunch de jour férié : Oléo Jazz Trio La Bellevilloise Paris

Brunch de jour férié : Oléo Jazz Trio La Bellevilloise Paris jeudi 14 mai 2026.

Lieu : La Bellevilloise

Adresse : 19-21 rue Boyer

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Tarif : Tarif : 32 EUR Tarif (-11 ans) : 13 EUR

Giampaolo Missaglia (guitare), Baptiste Jaffré (contrebasse) et Nicolas Beyrand (saxophone) vous interprètent des standards de jazz et de bossa nova, en y apportant toute leur fraîcheur et leur complicité.

Instagram : @giampaolo_missaglia, @baptiste.jaffre.music, et @nico.beyrand

Un seul service : 12h. Réservation conseillée

Oleo Jazz Trio en concert à la Bellevilloise le 14 mai !
Le jeudi 14 mai 2026
de 12h00 à 15h00
payant Tarif : 32 EUR
Tarif (-11 ans) : 13 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-14T15:00:00+02:00
fin : 2026-05-14T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-14T12:00:00+02:00_2026-05-14T15:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer  75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
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