Brunch de jour férié : Oléo Jazz Trio La Bellevilloise Paris
Brunch de jour férié : Oléo Jazz Trio La Bellevilloise Paris jeudi 14 mai 2026.
Giampaolo Missaglia (guitare), Baptiste Jaffré (contrebasse) et Nicolas Beyrand (saxophone) vous interprètent des standards de jazz et de bossa nova, en y apportant toute leur fraîcheur et leur complicité.
Instagram : @giampaolo_missaglia, @baptiste.jaffre.music, et @nico.beyrand
Un seul service : 12h. Réservation conseillée
Oleo Jazz Trio en concert à la Bellevilloise le 14 mai !
Le jeudi 14 mai 2026
de 12h00 à 15h00
payant Tarif : 32 EUR
Tarif (-11 ans) : 13 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-14T15:00:00+02:00
fin : 2026-05-14T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-14T12:00:00+02:00_2026-05-14T15:00:00+02:00
La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
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