Brunch de jour férié : Oléo Jazz Trio La Bellevilloise Paris

Giampaolo Missaglia (guitare), Baptiste Jaffré (contrebasse) et Nicolas Beyrand (saxophone) vous interprètent des standards de jazz et de bossa nova, en y apportant toute leur fraîcheur et leur complicité.

Instagram : @giampaolo_missaglia, @baptiste.jaffre.music, et @nico.beyrand

Un seul service : 12h. Réservation conseillée

Oleo Jazz Trio en concert à la Bellevilloise le 14 mai !

Le jeudi 14 mai 2026

de 12h00 à 15h00

payant Tarif : 32 EUR

Tarif (-11 ans) : 13 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-14T15:00:00+02:00

fin : 2026-05-14T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-14T12:00:00+02:00_2026-05-14T15:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

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