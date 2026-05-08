Requiem de Fauré église St Eugène Ste Cécile Paris
Requiem de Fauré église St Eugène Ste Cécile Paris samedi 30 mai 2026.
Requiem de Fauré
Grand Orgue, Baryton solo & Deux Choeurs Franco-Suédois (soit 50 choristes)
Choeurs : » Dalby Kammarkör » venu de Lund en Suède.
» ChorusB » choeur Parisien
Baryton soliste : Matthieu de Laubier
programme complété par
Pingst : Oskar Lindberg – Calme des nuits : Camille Saint-Saëns – Sainte Chapelle : Eric Whitacre – Chant Traditionnel Suédois
par
Le Dalby Kammarkör fondé et dirigé par Anita Andersson, organiste et chef de chœur de la paroisse de Dalby, dans le diocèse de Lund. A notamment collaboré avec des compositeurs contemporains Suédois et avec des musiciens locaux et internationaux, le chœur a interprété, les plus grandes œuvres du répertoire baroque et a effectué des tournées dans les Pays nordiques, ainsi qu’ à Cambridge, Prague et Budapest.
ChorusB Paris fondé et dirigé par la chef de chœur Béatrice Estelon Florentin donne des concerts à Paris et Normandie et s’est également produit aux USA, Italie et Suède. Son répertoire comprend des œuvres sacrées et profanes du XVIe siècle à nos jours.
Grand Orgue : Carl-Erik Andersson Organiste Suédois a commencé sa carrière musicale à l’âge de 6 ans, surnommé « le plus jeune chantre de Suède » lorsqu’il a joué pour la première fois lors d’un office religieux. Depuis 2004, il est organiste d’église dans la paroisse de Dalby (Lund) Suède où il anime Offices et Concerts et donne également des cours d’improvisation.
Grand Orgue, Baryton solo & Deux Choeurs Franco-Suédois (soit 50 choristes)
Le samedi 30 mai 2026
de 15h30 à 16h30
payant
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne
vous sera demandé sur place en espèce ( Pas de Carte Bancaire Ni TPE )
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T18:30:00+02:00
fin : 2026-05-30T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T15:30:00+02:00_2026-05-30T16:30:00+02:00
église St Eugène Ste Cécile rue Sainte Cécile 75009 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1988748627681?aff=oddtdtcreator
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