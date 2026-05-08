Requiem de Fauré église St Eugène Ste Cécile Paris

Requiem de Fauré

Grand Orgue, Baryton solo & Deux Choeurs Franco-Suédois (soit 50 choristes)

Choeurs : » Dalby Kammarkör » venu de Lund en Suède.

» ChorusB » choeur Parisien

Baryton soliste : Matthieu de Laubier

programme complété par

Pingst : Oskar Lindberg – Calme des nuits : Camille Saint-Saëns – Sainte Chapelle : Eric Whitacre – Chant Traditionnel Suédois

par

Le Dalby Kammarkör fondé et dirigé par Anita Andersson, organiste et chef de chœur de la paroisse de Dalby, dans le diocèse de Lund. A notamment collaboré avec des compositeurs contemporains Suédois et avec des musiciens locaux et internationaux, le chœur a interprété, les plus grandes œuvres du répertoire baroque et a effectué des tournées dans les Pays nordiques, ainsi qu’ à Cambridge, Prague et Budapest.

ChorusB Paris fondé et dirigé par la chef de chœur Béatrice Estelon Florentin donne des concerts à Paris et Normandie et s’est également produit aux USA, Italie et Suède. Son répertoire comprend des œuvres sacrées et profanes du XVIe siècle à nos jours.

Grand Orgue : Carl-Erik Andersson Organiste Suédois a commencé sa carrière musicale à l’âge de 6 ans, surnommé « le plus jeune chantre de Suède » lorsqu’il a joué pour la première fois lors d’un office religieux. Depuis 2004, il est organiste d’église dans la paroisse de Dalby (Lund) Suède où il anime Offices et Concerts et donne également des cours d’improvisation.

Grand Orgue, Baryton solo & Deux Choeurs Franco-Suédois (soit 50 choristes)

Le samedi 30 mai 2026

de 15h30 à 16h30

payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce ( Pas de Carte Bancaire Ni TPE )

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T18:30:00+02:00

fin : 2026-05-30T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T15:30:00+02:00_2026-05-30T16:30:00+02:00

église St Eugène Ste Cécile rue Sainte Cécile 75009 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1988748627681?aff=oddtdtcreator



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