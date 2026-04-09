Fête des mères – Atelier Floral : bouquet à offrir, moment à partager Feuille Blanche, Café Noir Paris
Fête des mères – Atelier Floral : bouquet à offrir, moment à partager Feuille Blanche, Café Noir Paris samedi 30 mai 2026.
Pour la fête des mères, Feuille Blanche Café Noir vous propose un atelier floral tout en douceur.
Le temps d’un moment créatif, apprenez à composer votre propre bouquet autour des fleurs de saison.
Que vous veniez en solo pour vous faire plaisir, ou en duo pour partager une expérience à deux (amoureux·ses, ami·es, …), cet atelier est une invitation à créer, à prendre le temps et à repartir avec une création unique.
Vous serez guidé·e pas à pas dans la composition de votre bouquet
Aucune expérience requise
Un moment hors du temps, entre fleurs et créativité
Samedi 30 mai
47 € en solo ou 82 € en duo
Les places sont limitées — pensez à réserver
Pour la fête des mères, Feuille Blanche Café Noir vous propose un atelier floral tout en douceur. Le temps d’un moment créatif, apprenez à composer votre propre bouquet autour des fleurs de saison.
Le samedi 30 mai 2026
de 16h00 à 18h00
payant
47 € en solo ou 82 € en duo
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T16:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00
Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut 75017 Paris
Fête des mères – Atelier Floral : bouquet à offrir, moment à partager
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