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Les Cœurs Rouges Stade Thiéré PARIS

Les Cœurs Rouges Stade Thiéré PARIS

Les Cœurs Rouges Stade Thiéré PARIS samedi 30 mai 2026.

Lieu : Stade Thiéré

Adresse : 13 passage Thierré

Ville : 75011 PARIS

Département : Paris

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : <p>BILLETTERIE À PARTIR DU 20 MAI</p><p><b>Sur place</b> : billetterie gratuite au kiosque 11 (parvis de la mairie du 11e)</p><p><b>Chez vous</b> : sur notre site internet www.festivalonze.org,  rubrique "infos pratiques"                      ( 2€ de frais de billetterie)  </p>

La pole dance, souvent associée à un imaginaire
érotique, est traditionnellement perçue comme une pratique réservée aux femmes,
réactivant des stéréotypes de genre bien ancrés. Mais qu’en est-il lorsque
trois hommes s’en emparent ? La masculinité est-elle mise en question dans ce
geste ? Avec Les Cœurs Rouges, Alexandre Blondel choisit d’investir cet espace
connoté, en insufflant un nouveau rapport à l’agrès et au mouvement. Le corps
s’engage différemment, et la danse devient peut-être autre.

En savoir plus sur la compagnie :

Dans le cadre de la 30e édition du Festival Onze Bouge, toujours ! venez observez les corps et déconstruire votre idée de la pole dance.
Le samedi 30 mai 2026
de 16h30 à 16h55
Le samedi 30 mai 2026
de 14h30 à 14h55
gratuit

BILLETTERIE À PARTIR DU 20 MAI

Sur place : billetterie gratuite au kiosque 11 (parvis de la mairie du 11e)

Chez vous : sur notre site internet www.festivalonze.org,  rubrique « infos pratiques »                      ( 2€ de frais de billetterie)  

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T19:30:00+02:00
fin : 2026-05-30T19:55:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T14:30:00+02:00_2026-05-30T14:55:00+02:00;2026-05-30T16:30:00+02:00_2026-05-30T16:55:00+02:00

Stade Thiéré 13 passage Thierré  75011 PARIS
https://www.festivalonze.org/ onze@festivalonze.org https://www.facebook.com/onzebouge/ https://www.facebook.com/onzebouge/


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