Les Cœurs Rouges Stade Thiéré PARIS
Les Cœurs Rouges Stade Thiéré PARIS samedi 30 mai 2026.
La pole dance, souvent associée à un imaginaire
érotique, est traditionnellement perçue comme une pratique réservée aux femmes,
réactivant des stéréotypes de genre bien ancrés. Mais qu’en est-il lorsque
trois hommes s’en emparent ? La masculinité est-elle mise en question dans ce
geste ? Avec Les Cœurs Rouges, Alexandre Blondel choisit d’investir cet espace
connoté, en insufflant un nouveau rapport à l’agrès et au mouvement. Le corps
s’engage différemment, et la danse devient peut-être autre.
En savoir plus sur la compagnie :
Dans le cadre de la 30e édition du Festival Onze Bouge, toujours ! venez observez les corps et déconstruire votre idée de la pole dance.
Le samedi 30 mai 2026
de 16h30 à 16h55
Le samedi 30 mai 2026
de 14h30 à 14h55
gratuit
BILLETTERIE À PARTIR DU 20 MAI
Sur place : billetterie gratuite au kiosque 11 (parvis de la mairie du 11e)
Chez vous : sur notre site internet www.festivalonze.org, rubrique « infos pratiques » ( 2€ de frais de billetterie)
Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T19:30:00+02:00
fin : 2026-05-30T19:55:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T14:30:00+02:00_2026-05-30T14:55:00+02:00;2026-05-30T16:30:00+02:00_2026-05-30T16:55:00+02:00
Stade Thiéré 13 passage Thierré 75011 PARIS
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