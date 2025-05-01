Les trois petits cochons Théâtre Essaïon Paris
Les trois petits cochons Théâtre Essaïon Paris jeudi 14 mai 2026.
Petits cochons deviendront grands et construiront leurs maisons…
Mais seront–elles assez solides pour résister au souffle du grand méchant loup ?
Un spectacle joyeux et participatif à savourer en famille.
Un spectacle jubilatoire, ponctué de ritournelles à reprendre tous en chœur, pour les tout-petits.
Le lundi 25 mai 2026
de 11h00 à 11h40
Le jeudi 14 mai 2026
de 11h00 à 11h40
Du samedi 04 juillet 2026 au jeudi 30 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 10h30 à 11h10
Du jeudi 14 mai 2026 au jeudi 30 juillet 2026 :
samedi, dimanche
de 11h00 à 11h40
payant Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 6 ans.
Date(s) : 2026-05-14T11:00:00+02:00_2026-05-14T11:40:00+02:00;2026-05-16T11:00:00+02:00_2026-05-16T11:40:00+02:00;2026-05-17T11:00:00+02:00_2026-05-17T11:40:00+02:00;2026-05-23T11:00:00+02:00_2026-05-23T11:40:00+02:00;2026-05-24T11:00:00+02:00_2026-05-24T11:40:00+02:00;2026-05-25T11:00:00+02:00_2026-05-25T11:40:00+02:00;2026-05-30T11:00:00+02:00_2026-05-30T11:40:00+02:00;2026-05-31T11:00:00+02:00_2026-05-31T11:40:00+02:00;2026-06-06T11:00:00+02:00_2026-06-06T11:40:00+02:00;2026-06-07T11:00:00+02:00_2026-06-07T11:40:00+02:00;2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T11:40:00+02:00;2026-06-14T11:00:00+02:00_2026-06-14T11:40:00+02:00;2026-06-20T11:00:00+02:00_2026-06-20T11:40:00+02:00;2026-06-21T11:00:00+02:00_2026-06-21T11:40:00+02:00;2026-06-27T11:00:00+02:00_2026-06-27T11:40:00+02:00;2026-06-28T11:00:00+02:00_2026-06-28T11:40:00+02:00;2026-07-04T11:00:00+02:00_2026-07-04T11:40:00+02:00;2026-07-05T11:00:00+02:00_2026-07-05T11:40:00+02:00;2026-07-06T10:30:00+02:00_2026-07-06T11:10:00+02:00;2026-07-07T10:30:00+02:00_2026-07-07T11:10:00+02:00;2026-07-08T10:30:00+02:00_2026-07-08T11:10:00+02:00;2026-07-09T10:30:00+02:00_2026-07-09T11:10:00+02:00;2026-07-11T11:00:00+02:00_2026-07-11T11:40:00+02:00;2026-07-12T11:00:00+02:00_2026-07-12T11:40:00+02:00;2026-07-13T10:30:00+02:00_2026-07-13T11:10:00+02:00;2026-07-14T10:30:00+02:00_2026-07-14T11:10:00+02:00;2026-07-15T10:30:00+02:00_2026-07-15T11:10:00+02:00;2026-07-16T10:30:00+02:00_2026-07-16T11:10:00+02:00;2026-07-18T11:00:00+02:00_2026-07-18T11:40:00+02:00;2026-07-19T11:00:00+02:00_2026-07-19T11:40:00+02:00;2026-07-20T10:30:00+02:00_2026-07-20T11:10:00+02:00;2026-07-21T10:30:00+02:00_2026-07-21T11:10:00+02:00;2026-07-22T10:30:00+02:00_2026-07-22T11:10:00+02:00;2026-07-23T10:30:00+02:00_2026-07-23T11:10:00+02:00;2026-07-25T11:00:00+02:00_2026-07-25T11:40:00+02:00;2026-07-26T11:00:00+02:00_2026-07-26T11:40:00+02:00;2026-07-27T10:30:00+02:00_2026-07-27T11:10:00+02:00;2026-07-28T10:30:00+02:00_2026-07-28T11:10:00+02:00;2026-07-29T10:30:00+02:00_2026-07-29T11:10:00+02:00;2026-07-30T10:30:00+02:00_2026-07-30T11:10:00+02:00
Théâtre Essaïon 6, rue Pierre au lard 75004 Paris
Métro -> 11 : Rambuteau (Paris) (85m)
Bus -> 293875 : Rambuteau (Paris) (85m)
Vélib -> Cloître Saint-Merri – Renard (138.32m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.encompagniedeos.fr/les-trois-petits-cochons +33628053349 ciedeos3@gmail.com https://www.facebook.com/ciedeos https://www.facebook.com/ciedeos
