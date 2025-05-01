Les trois petits cochons Théâtre Essaïon Paris

Petits cochons deviendront grands et construiront leurs maisons…

Mais seront–elles assez solides pour résister au souffle du grand méchant loup ?

Un spectacle joyeux et participatif à savourer en famille.

Un spectacle jubilatoire, ponctué de ritournelles à reprendre tous en chœur, pour les tout-petits.

Le lundi 25 mai 2026

de 11h00 à 11h40

Le jeudi 14 mai 2026

de 11h00 à 11h40

Du samedi 04 juillet 2026 au jeudi 30 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 10h30 à 11h10

Du jeudi 14 mai 2026 au jeudi 30 juillet 2026 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 11h40

payant Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 6 ans.

Théâtre Essaïon 6, rue Pierre au lard 75004 Paris

Métro -> 11 : Rambuteau (Paris) (85m)

Bus -> 293875 : Rambuteau (Paris) (85m)

Vélib -> Cloître Saint-Merri – Renard (138.32m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.encompagniedeos.fr/les-trois-petits-cochons +33628053349 ciedeos3@gmail.com https://www.facebook.com/ciedeos https://www.facebook.com/ciedeos



