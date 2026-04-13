Fred Pasqua Trio ‘Ronces’, JASS CLUB, Paris

Fred Pasqua Trio ‘Ronces’ Jeudi 14 mai, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T19:30:00+02:00 – 2026-05-14T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-14T21:30:00+02:00 – 2026-05-14T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Après ‘*Moon River*’, où il revisitait les standards de jazz, le batteur Fred Pasqua revient avec ‘*Ronces*’, un album plus personnel, entièrement façonné de ses propres compositions. Entouré du contrebassiste Yoni Zelnik et du guitariste brésilien Nelson Veras, il forme un trio d’une complicité rare, où l’improvisation prime sur l’arrangement. Un univers intime et sans artifices, qui nous invite à sortir des sentiers battus. *« J’aime quand un symbole est associé à un disque. Là, en l’occurrence, il s’agit des ronces. On les a traversées avec ma compagne. On s’était perdus… On en reparle souvent. Un monde hostile, qui, sous ce maillage piquant, permet à une nouvelle forêt de naître. »* **Nelson Veras** / guitare **Yoni Zelnik** / contrebasse **Fred Pasqua** / batterie

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Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Après ‘Moon River’, où il revisitait les standards de jazz, le batteur Fred Pasqua revient avec ‘Ronces’, un album plus personnel, entièrement façonné de ses propres compositions.Ento … Jazz