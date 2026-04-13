Analogik Stomp Machine / Ft. Margherita Gruden & Lilou Claverie, JASS CLUB, Paris

Analogik Stomp Machine / Ft. Margherita Gruden & Lilou Claverie Samedi 30 mai, 19h30, 21h30, 22h30 JASS CLUB Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T19:30:00+02:00 – 2026-05-30T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T22:30:00+02:00 – 2026-05-31T01:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Le saxophone ? Pierre Lapprand est tombé dedans à l’âge de 7 ans. Il n’a depuis cessé d’expérimenter, explorant les recoins les plus libres et incisifs du jazz moderne avec Congé Spatial et Chrones, avant de créer un univers électronique à l’énergie tellurique avec Pierre & The Stompers. La musique est pour lui un terrain d’aventure aux possibilités infinies et un moyen de renouveler constamment son énergie, qu’il partage joyeusement avec le public lors de ses concerts. On l’a aussi bien croisé en première partie d’Herbie Hancock, de Marcus Miller, de Ben Wendel ou bien d’Avishai Cohen, qu’en tournée avec la bassiste Kinga Glyk ou encore au cabaret de Poussière avec Théa. Vous l’aurez compris, Pierre Lapprand aime brouiller les frontières, et lorsqu’on lui donne carte blanche, provoquer les rencontres entre artistes dont les univers lui plaisent. Ce soir, il invite la pianiste Margherita Gruden et la flûtiste Lilou Claverie avec qui il présente Analogik Stomp Machine, un projet à la croisée du jazz moderne et des musiques électroniques, faisant la part belle à la création et à l’improvisation, avant d’ouvrir la jam session. **Lilou Claverie** / flûte **Pierre Lapprand** / saxophone **Jean-Loup Siaut** / guitare **Margherita Gruden** / claviers **Idrîs-Félix Bahri** / basse **Jérôme Renaud** / batterie *22h30* Jam session Electro Jazz avec Analogik Stomp Machine : « Pas vraiment une jam pour venir te faire valider par le jazz game parisien : viens comme tu es, ramènes un rythme, quelques accords et surtout plein de pédales d’effets si tu en as ! » *Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !* *// Piano à queue & batterie sur place*

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/464-Analogik-Stomp-Machine-Ft-Margherita-Gruden-Lilou-Claverie?session=464 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/465-Analogik-Stomp-Machine-Ft-Margherita-Gruden-Lilou-Claverie?session=465 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/466-Jam-session-Electro-Jazz-par-Pierre-Lapprand?session=466 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Le saxophone ? Pierre Lapprand est tombé dedans à l’âge de 7 ans. Il n’a depuis cessé d’expérimenter, explorant les recoins les plus libres et incisifs du jazz moderne avec Congé Spat … Electro Jazz alternatif