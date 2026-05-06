L’impact de l’Intelligence Artificielle sur la démocratie, Maison CentraleSupélec, Paris

L’impact de l’Intelligence Artificielle sur la démocratie Lundi 18 mai, 19h00 Maison CentraleSupélec Paris

Sur inscription (liens dans description).

Les inscriptions seront closes le 11 mai en fin de matinée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T19:00:00+02:00 – 2026-05-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-18T19:00:00+02:00 – 2026-05-18T21:30:00+02:00

Dîner-débat le 18 mai à 19h à la maison CentraleSupélec, 8 rue Jean Goujon.

Au carrefour des stratégies géopolitiques, des défis technologiques et de nouvelles ères anthropologiques et sociétales, l’Intelligence Artificielle ne cesse de questionner nos libertés et notre regard sur le futur alors que l’équilibre des pouvoirs entre les citoyens, les états et les entreprises privées semble perturbé et son barycentre nous échapper.

Au cours de ce dîner-débat, l’orateur nous conduira à nous questionner sur une évidence dérangeante : la démocratie peut-elle survivre à des systèmes plus persuasifs que les humains ?

A propos de l’intervenant :

Docteur en Sciences Humaines et Sociales (DBA), Pierre-Alain Raphan est directeur Secteur Public de Claranet, et Vice-Président de la French Tech Corporate Community. Il a été aussi député entre 2017 et 2022.

Inscriptions au dîner-débat (closes le 11 mai en fin de matinée)

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Le comité CentraleSupélec Numérique vous invite à réfléchir sur un enjeu majeur de notre époque : L’impact de l’Intelligence Artificielle sur la démocratie avec Pierre-Alain Raphan. Intelligence Artificielle Démocratie

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