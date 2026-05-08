Sacré Sound Festival Eglise Saint Eustache PARIS Paris
Sacré Sound Festival Eglise Saint Eustache PARIS Paris mardi 26 mai 2026.
Le Sacré Sound Festival est né de l’envie de faire dialoguer musiques actuelles et celles inspirées des spiritualités et de traditions. Nous voulons créer un espace d’échanges artistiques et culturels.
Le festival célèbre la puissance de la diversité et du métissage. Ici, les musiques actuelles s’entrelacent aux origines sacrées du monde entier.
Il ose des croisements inédits et des créations originales, où des esthétiques rarement associées entrent en résonance, dans des lieux improbables riches de résonances spirituelles.
Cette 3e édition met en lumière les messages de paix du Yémen, d’Éthiopie, de Syrie, d’Israël, de Gaza, d’Iran, d’Afrique du Sud et de France, pour célébrer la nécessité de se rapprocher croyant ou athée, fou de jazz ou fan de rap, juif, musulman, chrétien, israélien ou palestinien.
Du 26 mai au 5 juin 2026, laissez-vous emporter par des artistes du monde entier dans des lieux exceptionnels comme l’Église Saint-Eustache, la Synagogue Copernic ou le Couvent des Récollets.
Le Sacré Sound festival est un espace unique où les musiques sacrées et spirituelles rencontrent les musiques actuelles pour célébrer ce qui nous rassemble et partager un moment de paix.
Du 26 mai au 5 juin 2026.
Du mardi 26 mai 2026 au vendredi 05 juin 2026 :
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-26T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T01:59:59+02:00
Date(s) :
Eglise Saint Eustache PARIS 2 Impasse Saint-Eustache 75001 Paris
https://www.sacresoundfestival.com contact@sacresoundfestival.com https://www.facebook.com/sacresoundfestival?locale=fr_FR https://www.facebook.com/sacresoundfestival?locale=fr_FR
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