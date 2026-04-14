L’Opéra fait son cinéma, Opéra Bastille, Paris
L’Opéra fait son cinéma, Opéra Bastille, Paris samedi 9 mai 2026.
L’Opéra fait son cinéma Samedi 9 mai, 10h30, 13h00, 14h30, 16h00 Opéra Bastille Paris
Réservations obligatoires à partir du 5 mai, 14h30 sur le site de l’Opéra
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T10:30:00+02:00 – 2026-05-09T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-09T16:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00
Le département de la Communication de l’Opéra national de Paris dévoile certaines de ses pépites audio-visuelles dans le studio de Bastille, petite salle de cinéma de 200 places : ADO ou apprentissage de l’Orchestre, Danser à Tokyo, less deux ballets sur la musique de Ravel Bolero et Ma Mère l’Oye et extraits de Les Métiers d’art
Réservation obligatoire à partir du 5 mai 14h30 sur le site de l’Opéra
Opéra Bastille place de la Bastille Paris 75012 Quartier de l’Arsenal Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.operadeparis.fr »}]
Inscriptions obligatoires à partir du 5 mai 14h30 sur le site de l’Opéra de Paris – l’Opéra (coulisses, tournées artisans) sur grand écran cinéma Ballet
(c) Opéra national de Paris
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