Le vide-grenier de Safa Place des Fêtes Paris

Safa Association organise un vide-grenier le samedi 9 mai sur la Place des Fêtes dans le 19e arrondissement. Pour réserver votre stand, les tarifs sont de 25€ pour 2m² et 40€ pour 4m².

Il est possible de réserver un stand :

– En ligne

– Sur place (payements en espèce possible) : au 5 Place des Fêtes 75019, le dimanche 26 avril de 10h à 14h et de 15h à 18h, le vendredi 1er mai de 16h à 20h et le vendredi 8 mai de 14h à 18h.

Le vide-grenier est ouvert à tous alors n’hésitez pas à réservez votre stand et à venir le jour J !

Participez à notre vide-grenier en réservant votre stand !

Le samedi 09 mai 2026

de 08h00 à 18h00

gratuit

Les réservations sont obligatoires pour les personnes souhaitant avoir un stand pour le vide grenier.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-09T11:00:00+02:00

fin : 2026-05-09T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-09T08:00:00+02:00_2026-05-09T18:00:00+02:00

Place des Fêtes Place des Fêtes 75019 Paris

https://www.safaassociation.fr



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