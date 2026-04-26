Le vide-grenier de Safa Place des Fêtes Paris
Le vide-grenier de Safa Place des Fêtes Paris samedi 9 mai 2026.
Safa Association organise un vide-grenier le samedi 9 mai sur la Place des Fêtes dans le 19e arrondissement. Pour réserver votre stand, les tarifs sont de 25€ pour 2m² et 40€ pour 4m².
Il est possible de réserver un stand :
– En ligne
– Sur place (payements en espèce possible) : au 5 Place des Fêtes 75019, le dimanche 26 avril de 10h à 14h et de 15h à 18h, le vendredi 1er mai de 16h à 20h et le vendredi 8 mai de 14h à 18h.
Le vide-grenier est ouvert à tous alors n’hésitez pas à réservez votre stand et à venir le jour J !
Participez à notre vide-grenier en réservant votre stand !
Le samedi 09 mai 2026
de 08h00 à 18h00
gratuit
Les réservations sont obligatoires pour les personnes souhaitant avoir un stand pour le vide grenier.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-09T11:00:00+02:00
fin : 2026-05-09T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-09T08:00:00+02:00_2026-05-09T18:00:00+02:00
Place des Fêtes Place des Fêtes 75019 Paris
https://www.safaassociation.fr
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