Le Labo des métamorphoses : crée ta déesse, invente ta créature Centre culturel suisse Paris
Le Labo des métamorphoses : crée ta déesse, invente ta créature Centre culturel suisse Paris dimanche 26 avril 2026.
En lien avec l’exposition Othermothers de Mai-Thu Perret, cet atelier invite les enfants à créer leur propre créature imaginaire en argile. Après une courte visite de l’exposition pour découvrir la figure puissante de Diana, la déesse de la nuit Nout ou encore les familiers des sorcières, les participant·es imaginent et inventent leur propre figure magique.
Chaque enfant repart avec sa propre créature imaginaire.
MAI-THU PERRET – OTHERMOTHERS
Première exposition institutionnelle de Mai-Thu Perret (née en 1976, vit et travaille à Genève) à Paris, Othermothers nous transporte dans un espace-temps cosmique. Univers matriciel peuplé de divinités puissantes et de créatures espiègles, l’exposition convoque une histoire chimérique de la représentation, introduisant une nouvelle généalogie de déesses. En passant du son à la céramique, du bronze au néon, de la tapisserie au verre soufflé, l’artiste hybride les matières et les mythologies. Déployant un regard à la fois critique et spirituel, Othermothers convoque de nouvelles cosmogonies dissidentes et la possibilité d’une narration contemporaine mutante et sororale.
Un atelier pour les 5-9 ans pour créer sa propre créature imaginaire, en lien avec l’exposition Othermothers de Mai-Thu Perret au Centre culturel suisse.
Le dimanche 26 avril 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit sous condition
Public enfants.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-26T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-26T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-26T15:00:00+02:00_2026-04-26T16:30:00+02:00
Centre culturel suisse 32 rue de Francs-Bourgeois 75003 Paris
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