Concert : Soprano & Harpe : » C’est le Printemps ! » église Notre Dame du Travail Paris
Concert : Soprano & Harpe : » C’est le Printemps ! » église Notre Dame du Travail Paris dimanche 19 avril 2026.
Concert : Soprano & Harpe
Programme » C’est le Printemps ! «
Oeuvres de Haëndel, Vivaldi, Liszt, Bellini, Caccini, Gounod, Fauré, Ravel, Hahn, Koechlin, Offenbach
Par :
Sabine Revault d’Allonnes, soprano : 1ers prix d’opéra, de mélodie française et d’opérette au Concours International de Marmande, en 2007 et 2009. Sur scène, elle triomphe dans de nombreux rôles à l’opéra de Tours, Limoges, Festival Aix en Provence ou Festival France Musique…
Carole Gireaud , harpe : 1er Prix de harpe à l’unanimité avec félicitations du jury du Conservatoires de Paris elle se produit dans les lieux les plus prestigieux : château de Versailles, musée du Louvre, Grand Salon des Invalides, château Vaux-Le-Vicomte…
oeuvres de Haëndel, Vivaldi, Liszt, Bellini, Caccini, Gounod, Fauré, Ravel, Hahn, Koechlin, Offenbach
Le dimanche 19 avril 2026
de 16h00 à 17h00
payant
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne
vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-19T19:00:00+02:00
fin : 2026-04-19T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-19T16:00:00+02:00_2026-04-19T17:00:00+02:00
église Notre Dame du Travail 59 Rue Vercingétorix 75014 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1985793035425?aff=oddtdtcreator
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