Concert : Soprano & Harpe

Programme » C’est le Printemps ! «

Oeuvres de Haëndel, Vivaldi, Liszt, Bellini, Caccini, Gounod, Fauré, Ravel, Hahn, Koechlin, Offenbach

Par :

Sabine Revault d’Allonnes, soprano : 1ers prix d’opéra, de mélodie française et d’opérette au Concours International de Marmande, en 2007 et 2009. Sur scène, elle triomphe dans de nombreux rôles à l’opéra de Tours, Limoges, Festival Aix en Provence ou Festival France Musique…

Carole Gireaud , harpe : 1er Prix de harpe à l’unanimité avec félicitations du jury du Conservatoires de Paris elle se produit dans les lieux les plus prestigieux : château de Versailles, musée du Louvre, Grand Salon des Invalides, château Vaux-Le-Vicomte…

oeuvres de Haëndel, Vivaldi, Liszt, Bellini, Caccini, Gounod, Fauré, Ravel, Hahn, Koechlin, Offenbach

Le dimanche 19 avril 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-19T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-19T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-19T16:00:00+02:00_2026-04-19T17:00:00+02:00

église Notre Dame du Travail 59 Rue Vercingétorix 75014 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1985793035425?aff=oddtdtcreator



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