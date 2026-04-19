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Concert : Soprano & Harpe :  » C’est le Printemps !  » église Notre Dame du Travail Paris

Concert : Soprano & Harpe :  » C’est le Printemps !  » église Notre Dame du Travail Paris

Concert : Soprano & Harpe :  » C’est le Printemps !  » église Notre Dame du Travail Paris dimanche 19 avril 2026.

Lieu : église Notre Dame du Travail

Adresse : 59 Rue Vercingétorix

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : <p><strong>Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits  </strong></p><p><strong>Un Don Respectueux de 8€ par personne</strong></p><p><strong>vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire) </strong></p><p><strong>Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!! </strong> </p>

Concert : Soprano & Harpe

Programme  » C’est le Printemps ! « 

Oeuvres de Haëndel, Vivaldi, Liszt, Bellini, Caccini, Gounod, Fauré, Ravel, Hahn, Koechlin, Offenbach

Par :

Sabine Revault d’Allonnes, soprano : 1ers prix d’opéra, de mélodie française et d’opérette au Concours International de Marmande, en 2007 et 2009. Sur scène, elle triomphe dans de nombreux rôles à l’opéra de Tours, Limoges, Festival Aix en Provence ou Festival France Musique…

Carole Gireaud , harpe : 1er Prix de harpe à l’unanimité avec félicitations du jury du Conservatoires de Paris elle se produit dans les lieux les plus prestigieux : château de Versailles, musée du Louvre, Grand Salon des Invalides, château Vaux-Le-Vicomte…

oeuvres de Haëndel, Vivaldi, Liszt, Bellini, Caccini, Gounod, Fauré, Ravel, Hahn, Koechlin, Offenbach
Le dimanche 19 avril 2026
de 16h00 à 17h00
payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits  

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire) 

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!  

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-19T19:00:00+02:00
fin : 2026-04-19T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-19T16:00:00+02:00_2026-04-19T17:00:00+02:00

église Notre Dame du Travail 59 Rue Vercingétorix  75014 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1985793035425?aff=oddtdtcreator


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